Video Haber Başkan Erdoğan’dan net mesaj: "Sandığın telafisi yok! Nasıl olsa öndeyiz diyerek rehavete kapılmayalım" | Video
Başkan Erdoğan’dan net mesaj:

Başkan Erdoğan’dan net mesaj: "Sandığın telafisi yok! Nasıl olsa öndeyiz diyerek rehavete kapılmayalım" | Video

26.05.2023 | 16:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde “Kadınlar Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerini yapacağız. Sadece kendimiz ile ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz" ifadelerini kullanırken 28 Mayıs seçimleri öncesi rehavete karşı da uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız. Sandığın telafisi yoktur." ifadelerini kullandı.

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