Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Yapay bir milliyetçilik dili kullanıyor

"DÜNYA LİDERLERİ ARIYOR"

Biz bağımsız güçlü Türkiye'yi kurmaya çalışırken onlar bölünmüş Türkiye istiyorlar. Biz pazar günü seçimi aldığımızda onların hesapları tutmayacak. Bunlar paramparça olacaklar, duman olacaklar. Bunların bir kısmı veya tamamı emekliye ayrılacak. Bunların uluslararası platformdaki ağırlığı ne? Kilosu ne? Buna baktığımızda bunu göremezsin. Zatımı dünyadaki liderler yoğun bir şekilde arıyorlar 'ben önce geleyim, törene geleyim' diye. Onlar da tüm kamuoyu araştırmalarını takip ediyorlar. Biz de pazar gününü görelim, sizi ararız diyoruz. Bu konuda bazı şeyleri hemen konuşursak yanlış olur. Partiden ayrılıp bize katılmak isteyenlere kapımızı kapatmadık. Ama sabıkası olanları ayrı. Bu tabanımızı da üzer. Sabırlı olmakta fayda var. Onların bir çoğuna da ihtiyacımız yok.

"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.

"TOPLUMA SÜREKLİ KARAMSARLIK POMPALIYORLAR"

Bunlardan hiç doğru söz duydunuz mu? Ben duymadım. Benim belediye başkanlığımda da aynı şeyi söylediler. Bu konserler tüm belediyelerde her zaman yapılmıştır. Bunlar topluma sürekli karamsarlık pompalıyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu sahtekarlık. Böyle bir şey bizim bankalarımızda hiçbir zaman cereyan etmedi. Bunlarda her numara var? Bölücü faaliyete hizmet etmedikçe hangi konser engellendi? Bir siyasi parti insanaları ikna etmek istiyorsa yalandan kaçınmalı. CHP Genel başkanı korku senaryolarıyla insanımızı kandırmaktan vazgeçmiyor.

"KILIÇDAROĞLU BOL KESEDEN ATIYOR"

Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şuanda neyin hesabını yapıyorsunuz? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin. Milleti aldatma. Buralardan bunu geçirmen lazım. Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren. Biz Başkan olduğumuzda Meclis çoğunluğu da bizde. Bunları yine biz çözeriz.

3 ayda hastane yapamaz dediler Defne'de 2 ayda bitirdik. 1 yılda deprem bölgesinde konutları tamamlayacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA ANAYASA TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun kendisi Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişebileceğini PKK kanalında söyledi.

Batı, kendi ülkelerinden çok Türkiye'deki seçimlere dikkat çekiyorlar. Oralardaki FETÖ uzantılarıyla attıkları adımlar bunlar. Bu tarz yayınlara zaten itibar etmiyoruz. Alman güvenlik güçlerinin firari FETÖ'cü ihbarı üzerine Türk gazeteciye yaptıkları kabul edilemez. Bunlar bize basın özgürlüğü ile ilgili bir sorumluluk yüklemeye nasıl kalkacaklar. Bunların hesabını biz soracağız.

ALMANYA'DA SABAH GAZETESİ'NE YAPILAN BASKIN

Yapılanlar kabul edilemez, basın özgürlüğünün ihlalidir.

'KONUT ARZINI ARTIRACAĞIZ'

Kira artışlarına %25 sınırlaması getirmiştik. Şimdi de başka alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Adalet Bakanlığının konuyla ilgili işlemleri içeren tedbirleri olacak. Ayrıca çeşitli destek paketleriyle konut arzını daha da artıracağız

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz. EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi.