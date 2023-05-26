Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ATV- A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar | Video
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ATV- A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ATV- A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar | Video

26.05.2023 | 22:10

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi. Başkan Erdoğan 28 Mayıs seçimleri için vatandaşları sandığa davet etti. Erdoğan "Meydan biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor." dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yapay bir milliyetçilik dili kullandığını söyledi ve "Nazileri mumla aratacak dil kullanıyorlar" diye ekledi.

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