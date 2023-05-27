Gazeteci Barış Yarkadaş’ın iddiasına AK Parti YSK Temsilcisinden jet yanıt

Tüm Türkiye gözünü kulağını 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 13üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çevirdi. Her ilden vatandaşlar ikinci tur için yeniden sandık başına gitmenin heyecanını yaşarken bu süreçte birçok siyasi, gazeteci, televizyon yorumcusu seçimle ilgili düşüncelerini paylaştı.

GAZETECİ BARIŞ YARKADAŞ'IN İDDİASI ÇÜRÜDÜ

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, şahsi sosyal medya hesabından tepki çeken iddialar ortaya attı. Yarkadaş, CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun kendisine anlattığı olayı sosyal medyasında paylaştı. Ak Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in 26 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşahitlerinin sandık başında bulunmalarının engellenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na yazılı başvuruda bulunduğunu, CHP tarafından YSK propaganda kararı standartlarına uygun kurulan led ekranların yasaklanması için de itirazların yapıldığını, YSK'nın ise Özel'in itirazlarını reddettiğini söyledi.

AK PARTİ YSK TEMSİLCİSİ RECEP ÖZEL'DEN JET YANIT

Sosyal medyada tepki çeken gazeteci Barış Yarkadaş'ın bu iddialarına AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den de yanıt gecikmedi. Recep Özel, kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak gazeteci Yarkadaş'ın iddialarına son noktayı koydu. Özel, konunun Barış Yarkadaş'ın kastettiği gibi olmadığını söyleyerek "Kurulda kimler müşahit bulunduracak diye anlaştık, kurulda karar verildi. Seçime katılma yeterliliği olan tüm partiler müşahit bulundurabilir, eğer fiili bir imkansızlık olur ve sınırlama olacaksa kura çekilir ve beşle sınırlandırılır" şeklinde açıklama yaptı.

"SADECE MEVCUT UYGULAMAYA UYULMASINI İSTEDİK"

Açıklamasının devamında Recep Özel, "Cumhurbaşkanı Adayı gösteren 4 siyasi Partinin, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Partinin kuraya dahil edilmeyerek 5incinin diğer partiler arasından kura ile belirlenebileceği derken, buna aykırı olarak bir de Cumhurbaşkanı adayının müşahiti ile ilgili uygulama nasıl olacak. CHP ile İYİ Partinin bütün sandıklarda müşahidi zaten var, kimsenin müşahidini engellemek gibi bir durum söz konusu bile olamaz, sadece mutabık kalınan uygulamaya uyulmasını istedik. Ama haklısınız CHP de "Söz" e uyulmak gibi bir durumun olmadığını bilmemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.