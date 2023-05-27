Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’Özel Uçak’ selfiesi: İkiyüzlü siyaset anlayışı yeniden gözler önünde!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 'Cumhurbaşkanlığı' uçaklarının tamamına yakınını satacağını ifade ederken, seçim çalışmaları için özel uçak ile seyahat etmekten de geri kalmıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Barış Bozkurt sosyal medya hesabından 'Benim de fotoğrafım var' notuyla Kılıçdaroğlu ile özel uçakta çektiği selfieyi paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nun daha önce de saatliği 12 bin dolarlık olan özel uçak ile deprem bölgesine gitmesi çok konuşulmuştu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından, "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" ifadelerini kullanarak, içerisinde Kılıçdaroğlu ve Akşener'in de olduğu 'minibüs ile yolculuk' görüntüsü servis etmişti.
SAATİ 12 BİN DOLARLIK UÇAK İLE İFTARA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı paylaşım ile CHP'lilerin algı operasyonunu çürütmüştü. CHP'nin takiye siyasetine dikkat çeken Bakan Varank, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" paylaşımını yapmıştı.