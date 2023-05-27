Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’Özel Uçak’ selfiesi: İkiyüzlü siyaset anlayışı yeniden gözler önünde!

Kılıçdaroğlu'nun daha önce de saatliği 12 bin dolarlık olan özel uçak ile deprem bölgesine gitmesi çok konuşulmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından, "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" ifadelerini kullanarak, içerisinde Kılıçdaroğlu ve Akşener'in de olduğu 'minibüs ile yolculuk' görüntüsü servis etmişti.