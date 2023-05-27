28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, sosyal medyada bir Kılıçdaroğlu destekçisi AK Partili seçmene ve depremzedelere kin kustu. Twitter ses odasında konuşan CHP trolü, "İnsanları AK Partili diye öldürelim mi?" sorusuna, "E tabii, 27 Mayıs'ta ne yapıldı? Bütün Demokrat Parti kadroları kurşuna dizildi. Geri kalanlar da işkenceden geçirildi. Adnan Menderes'in oğlu Robert Koleji'nde okuyordu. Toplu şekilde çocuğu okula sokmadılar. Ağzını burnunu kırıyorlar. Çocuk başka yerde okuyup bitiriyor. Öyle bir şey lazım. Bu adamlara acıyamazsın. Bunun cezası ölmek olabilir. Ben açık açık söylüyorum. Ben her yerde söylüyorum başıma da bir şey gelmedi. Gelmez de." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu destekçisi kin kustu: "AK Partililere acıyamazsın! Onların cezası Menderes gibi ölmek olabilir" | Video

DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI! "İYİ Kİ ÖLDÜLER"

Hızını alamayan Kılıçdaroğlu trolü, asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da hedef aldı. AK Parti'nin bölgede yüksek oy almasına öfkelenen trol, "Depremlerde ölenlere üzülmüyorum. AK Parti'ye oy verenlere üzülmüyorum. İyi ki öldüler." dedi.