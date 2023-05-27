Kılıçdaroğlu destekçisi kin kustu: "AK Partililere acıyamazsın! Onların cezası Menderes gibi ölmek olabilir" | Video
Sosyal medyada 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisinin açıklamaları tepki çekti. Skandal söylemlerde bulunan CHP trolü Twitter ses odasında, katliam çağrısı yaptı. "AK Partililere acıyamazsın!" diyen trol, "Onların cezası Menderes gibi ölmek olabilir" ifadelerini kullandı.
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