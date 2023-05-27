Kılıçdaroğlu’na namus sözünü hatırlatmıştı.. Ozan Şimdi İBB’yi tazminata mahkum etti

"Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin niteliğinin belirsiz süreli iş sözleşmesi şeklinde olduğu, işin son ermesi nedeniyle iş akdi sonlandırılsa da yapılan işin belirli süreli nitelikte olmadığı veya belirli bir olgunun ortaya çıkmış gibi objektif şartların bulunmadığı, işin sürekli mahiyyette olduğu görüldüğünden, davacının yıllık izin formlarında İBB logosunun yer aldığı ve yetkililerin imzasının yer aldığı anlaşıldığından ve davalı işverenin bildirdiği çıkış kodu ile bağlı olduğu anlaşıldığından fesihin geçerli nedenlere dayanmadığı anlaşılmıştır."