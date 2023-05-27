Kılıçdaroğlu’na namus sözünü hatırlatmıştı.. Ozan Şimdi İBB’yi tazminata mahkum etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından 3,5 yılda işten çıkartılan 21 bin işçi haklarını aramaya devam ederken, bu işçilerden Ozan Şimdi, katıldığı youtube programında Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde verdiği namus sözünü hatırlatarak işten kovulduğunu belirtti.
İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun tarafından 'Bizde çalışmıyor' denilen bu sözü önceki gün Sarıyer Ayazağa'da tekrar eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tekrarladı.
İmamoğlu, işten çıkartılan Ozan Şimdi'nin özel bir şirket üzerinden Halkla İlişkiler Alo153'te çalıştığını, özel şirketin sözleşmesi bittiği için Şimdi'nin de işine son verildiğini belirtti.
HAKSIZ FESİH UYGULANDI
Davayı inceleyen mahkeme İBB yönetiminin şu sözlerle haksız olduğuna hükmetti:
"Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin niteliğinin belirsiz süreli iş sözleşmesi şeklinde olduğu, işin son ermesi nedeniyle iş akdi sonlandırılsa da yapılan işin belirli süreli nitelikte olmadığı veya belirli bir olgunun ortaya çıkmış gibi objektif şartların bulunmadığı, işin sürekli mahiyyette olduğu görüldüğünden, davacının yıllık izin formlarında İBB logosunun yer aldığı ve yetkililerin imzasının yer aldığı anlaşıldığından ve davalı işverenin bildirdiği çıkış kodu ile bağlı olduğu anlaşıldığından fesihin geçerli nedenlere dayanmadığı anlaşılmıştır."
TÜM GİDERLER DAVALILARA KALDI
Mahkeme dosyasında işe iade kararı verilirken ayrıca "Fesihin tutarlı şekilde uygulanmadığı, iş aktinin fesihinin geçerli nedenlere dayanmadığı kanaatine varılarak, itibar edilen bilirkişi raporu uyarınca davacının işe iade talebinin kabulüne, davacının çalışma süresi dikkate alınarak işe başlatmama tazminatının 5 aylık ücret tutarı olarak ve çalışmadığı süre için en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine hükmedilmiştir" yazdığı görüldü.
Dosyada ayrıca Şimdi'nin yasal süre içerisinde İBB yönetimi tarafından işe başlatılmadığı taktirde 5 aylık bürüt ücret olarak 51 bin 873, 75 TL ile 4 aya kadar ücret ve diğer hakları için 41 bin 883, 04 TL ödenmesine karar verildi.