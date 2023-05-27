PKK’nın paçavrasından Kılıçdaroğlu’na açık destek

HDP VE KANDİL'DE KEMAL KILIÇDAROĞLU SEFERBERLİĞİ! VAATLERİ TERÖRİSTLERE UMUT OLDU...

HDP destekli 8'li koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olma hayali adına HDP'ye taviz üstüne taviz vermeye devam ederken, Kandil'deki terör örgütü yöneticilerinden de peş peşe destek mesajları alıyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu odakla hangi kirli ve karanlık pazarlıkları yaptığı da kamuoyunda merak ediliyor. 14 Mayıs seçimlerinde alınan sonuçları değerlendirmek üzere toplanan HDP genel kurulundan yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğin süreceği vurgulanırken, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir." denildi. İşte HDP ve Kandil'in peş peşe açıkladıkları destek mesajları…

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kuran 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör destekçilerinden ve elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları geldi. Kandil'in isteklerine boyun eğen Kılıçdaroğlu, terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'a, Gezi Parkı davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya ve firari FETÖ'cülere özgürlük vaatlerinde bulundu.