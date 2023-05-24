PKK'nın Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarının ardı arkası kesilmiyor | Video

Terör örgütü PKK, 14 Mayıs’taki seçimleri çıkış yolu olarak görüyor. Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu gibi birçok terörist elebaşı verdikleri röportajlarda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapıyor. HDP ve PKK’nın Kılıçdaroğlu’ndan çıkarı ne?