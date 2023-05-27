Selime teyze artık çocuklar gibi şen

Ankara'nın Haymana ilçesi Kirazoğlu köyünde yaşayan 90 yaşındaki Selime Koç'un Başkan Erdoğan'ı görme hayali gerçek oldu. AK Parti seçim otobüsünde gördüğü Erdoğan'ın resmine dokunan ve seçimleri kazanması için dua eden Selime Koç, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Erdoğan ile Ankara mitinginde bir araya geldi. Koç, duygularını anlattı:Yağmur çamur vardı her yerde. Çamurda düştüm, dizlerime kadar ıslandım ama hiçbir şeyi gözüm görmedi.Haymana'daki yetkililer Erdoğan'ın yanına gitmeme yardımcı oldu. Oraya gittiğimizde bana 'Burada otur, seni yanına götüreceğiz' dediler. Daha sonra konuşmasını yaptı. Konuşmanın ardından 'Buradan geçecek' dediler. Onu görünce sarıldım, öptüm, kendisine 'Ben senin hastanım, ben senin için ölüyorum, elini yüzüme sür, sana kurban olurum' dedim. O da bana sarıldı, beni sevdi, o şekilde konuştuk. Sürekli kendisine dua ediyorum. İHA