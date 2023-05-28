Fox TV'de "sokak" işaret edilerek "Demokrasi sandıktan ibaret değildir." çağrısı yapıldı

Türkiye, 5 yıl görevde olacak Cumhurbaşkanını seçti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken yüzde 85 gibi katılım oranıyla seçmen yine Başkan Erdoğan dedi. Türkiye siyaset tarihinde bugün bir ilk yaşandı ve vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermeye gitti. Batı medyasının tüm algı operasyonları ve Türkiye'de beslediği çok sayıda medya organlarına rağmen Türkiye, Yüzyılın seçiminde Erdoğan'la devam dedi.

FOX SOKAĞI İŞARET ETTİ

ABD kaynaklı Fox TV'de seçim sonuçları yorumlanırken yorumcular arasında yer alan Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker'in sözleri ve moderatörün o an verdiği tepki gündem oldu.

Sözcü Yazarı Toker: "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi? sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sandıktan ibaret değildir." ifadelerini kullandı. Toker: "Biz demokrasiden laf ediyoruz ama aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden ön kabul yaparak, ön yükleme yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de öyle kodluyoruz. Aslında şu anda hukuk devleti nıormları ve kodlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim bunları taşımıyor. Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. " dedi.

MODERATÖR SUS İŞARETİ YAPTI AMA!

Toker'in sözlerinin nereye gideceğinin tehlikesinin farkına varan moderatör Toker konuşurken endişeyle sus işareti yaptı.

"PROTESTOLARI KRİMİNALİZE ETMEMEMİZ LAZIM"

Uyarıyı fark etse de kendini tutamayan Toker "Aslında şunu demek istiyorum; "Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. yani seçmenin ve yurttaşların siyasetin ve politikanın diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz lazım. Demokratik protestoları, hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım. Bunu siyasi aktörlere söylüyorum" ifadelerini kullandı.