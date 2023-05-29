Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı! "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" | Video
Fox TV'de açıklamalarda bulunan Sözcü yazarı Çiğdem Toker, "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" cümlesi ile sokağı işaret etti. Moderatörün sus işaretine de aldırmayan Toker ifadelerine şöyle devam etti: Yani seçmenin ve yurttaşların siyasetin ve politikanın diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz lazım. Demokratik protestoları, hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım. Bunu siyasi aktörlere söylüyorum
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