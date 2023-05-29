Video Yaşam Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı! "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" | Video
Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı!

Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı! "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" | Video

29.05.2023 | 01:26

Fox TV'de açıklamalarda bulunan Sözcü yazarı Çiğdem Toker, "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" cümlesi ile sokağı işaret etti. Moderatörün sus işaretine de aldırmayan Toker ifadelerine şöyle devam etti: Yani seçmenin ve yurttaşların siyasetin ve politikanın diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz lazım. Demokratik protestoları, hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım. Bunu siyasi aktörlere söylüyorum

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fox TV’de skandal ’sokak’ çağrısı! Demokrasi sandıktan ibaret değildir | Video 00:59
Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı! "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" | Video 29.05.2023 | 01:26
Mescid-i Aksa’da Başkan Erdoğan’ın zaferi kutlanıyor | Video 00:13
Mescid-i Aksa'da Başkan Erdoğan’ın zaferi kutlanıyor | Video 28.05.2023 | 23:19
Bursa’da bıçaklanmış halde bulunan cesedin şüphelisi üvey oğul çıktı | Video 00:49
Bursa’da bıçaklanmış halde bulunan cesedin şüphelisi üvey oğul çıktı | Video 28.05.2023 | 18:26
Hatay Kırıkhan’da fırtına ve şiddetli yağış | Video 03:21
Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış | Video 28.05.2023 | 17:12
İş insanı, ATV ile yaptığı kazada öldü, oğlu ağır yaralı | Video 00:14
İş insanı, ATV ile yaptığı kazada öldü, oğlu ağır yaralı | Video 28.05.2023 | 17:11
Masaj salonunda 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı | Video 02:16
Masaj salonunda 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı | Video 28.05.2023 | 17:11
100 yaşındaki Fatma nine oy kullandı | Video 00:44
100 yaşındaki Fatma nine oy kullandı | Video 28.05.2023 | 16:46
Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video 04:48
Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video 28.05.2023 | 16:14
Hafif ticari araç devrildi, içindeki köy ekmekleri yol kenarına saçıldı | Video 02:14
Hafif ticari araç devrildi, içindeki köy ekmekleri yol kenarına saçıldı | Video 28.05.2023 | 15:23
82 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi | Video 01:47
82 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya geldi | Video 28.05.2023 | 15:05
Tarsus’ta feci kaza! Tırlar yola devrildi sürücü böyle çıkarıldı | Video 02:40
Tarsus'ta feci kaza! Tırlar yola devrildi sürücü böyle çıkarıldı | Video 28.05.2023 | 15:05
Burdur’da dehşet! Kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 01:05
Burdur'da dehşet! Kocasını av tüfeği ile öldürdü | Video 28.05.2023 | 15:05
Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video 05:59
Yoğun bakımdan çıktı, ambulansla oyunu kullanmaya gitti | Video 28.05.2023 | 14:56
Sandık başına oğlunun sırtında gitti | Video 03:14
Sandık başına oğlunun sırtında gitti | Video 28.05.2023 | 14:46
Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video 00:37
Oy sandığının başında davetsiz kedi | Video 28.05.2023 | 14:44
Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video 01:53
Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video 28.05.2023 | 14:10
Mardin’de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video 00:46
Mardin'de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video 28.05.2023 | 14:11
Amasya’da gelinle damat önce oy kullandı sonra düğüne gitti | Video 00:49
Amasya’da gelinle damat önce oy kullandı sonra düğüne gitti | Video 28.05.2023 | 13:54
Cirit sahasında korkutan anlar | Video 08:12
Cirit sahasında korkutan anlar | Video 28.05.2023 | 13:18
Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi | Video 00:35
Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi | Video 28.05.2023 | 11:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA