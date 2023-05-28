Sinan Oğan: Seçmenimiz bizim olduğumuz yeri seçmiştir

14 Mayıs'ta yapılan seçimde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye'nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır." ifadesini kullandı.

Oğan, yeni bir dönemin başladığının altını çizerek şunları kaydett:

"Seçmenimiz 'bu oylar Sinan Oğan'a verilmedi' diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor. Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası; kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur"