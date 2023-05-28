SON DAKİKA |Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan, Külliye’de vatandaşlara hitap ediyor

KÜLLİYE VATANDAŞLARA AÇILDI

Öte yandan Başkan Erdoğan, her seçimin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı balkon konuşmasını bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Erdoğan'ın konuşma yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, akşam saatlerinden itibaren vatandaşlara açıldı. Külliye kısa sürede tamamen doldu. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan lehine tezahürat yaptı. AK Parti Genel Merkezinde toplanan partililer de sloganlar eşliğinde ve tekbir getirerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü.

BAŞKAN EROĞAN'DAN BALKON KONUŞMASI

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi zafer sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşmasını gerçekleştiriyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Kandil'dekiler, onların uzantıları sevmez. Şu andaki tablo sevgililerin tablosu. 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahçup etmedeniz, yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. Türkiye Yüzyılını inşa ve ihyaya devam edeceğiz.

Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri muhabbetle selamlıyorum. Hamdolsun kayda değer herhangi bir sorun yaşanmadan seçim tamamlandı. Gayri resmi sonuçlara göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere vermiştir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

"KAZANAN SADECE BİZ DEĞİLİZ KAZANAN TÜRKİYE'DİR"

Yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giden, demokrasimimizin gücünü ispatlayan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılından yana kullanmıştır. Seçimin ilk turuna TBMM üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün yapılan seçimde de Cumhurbaşkanlığı yani yürütmedeki tercihini ortaya koymuştur. Ancak kazanan sadece biz değiliz kazanan Türkiye'dir. Kazanan demokrasimimizdir.

Biz kazandığımızda kimse kaybetmeyecek demiştik. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kızgın, kırgın, öfkeli değiliz. Seçim tartışmalarını bir kenera bırakarak milli hedeflerimiz etrafında birleşme vaktidir. Biliyoruz ki Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor.

Ben hesap uzmanı değilim. Ama hesap uzmanının hesabında bir yanlışlık var.

AYRINTILAR BİRAZDAN...