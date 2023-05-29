Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye'dir | Video

Başkan Erdoğan, tarihi balkon konuşması için Külliye'de alanı dolduran 350 bin vatandaşa seslendi. Artık birleşme ve bütünleşme vakti olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Kazanan sadece biz değiliz kazanan Türkiye'dir." ifadesini kullandı.