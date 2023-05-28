Türkiye, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda 13. cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gidiyor. Bu kapsamda YSK Başkanı Ahmet Yener, Arjantin İlkokulunda oyunu kullandı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, "Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir. Sonuçların Türk milletine, demokrasimize, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız devam etmektedir" dedi.

YSK Başkanı Yener: "Seçim sorunsuz, sıkıntısız devam ediyor" | Video



İkinci tur sonuçlarının 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminden daha erken sonuçlanıp sonuçlanmayacağı soru yöneltilen Yener, "14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken çıkacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.