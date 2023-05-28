YSK Başkanı Yener: "Seçim sorunsuz, sıkıntısız devam ediyor" | Video

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oyunu kullandığı okulda açıklamalarda bulundu. “Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir” diyen Yener, 14 Mayıs'taki seçimlere kıyasla sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti.