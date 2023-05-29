Erdoğan’a rekor oy

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu Karadeniz'den almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğu Karadeniz'den yine rekor oy çıktı.14 Mayıs'ta yapılan seçimde Başkan Erdoğan memleketi Rize'de yüzde 73 olan oy oranını yüzde 77'ye, baba ocağı Güneysu ilçesinde ise yüzde 85.06 olan oy oranını yüzde 87.06'ya yükseltti.Yine ilk turda Gümüşhane'de yüzde 74.61 oranını yüzde 79.22'ye, Giresun'da yüzde 61.12 oranını yüzde 65.41'e, Artvin'de ise yüzde 48.75 oranını yüzde 50.97'ye çıkardı.İlk turda yüzde 88.16 oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en büyük desteği veren Trabzon'un Hayrat ilçesinde oy oranı ikinci turda artarak yüzde 90.68'e yükseldi.Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta ilk turda yüzde 71.88 oy oranını ikinci turda yüzde 75.7'ye, Gaziantep'te ilk turda yüzde 59.79 oy oranını ikinci turda yüzde 62.75'e, Şanlıurfa'da ilk turda yüzde 61.01 oy oranını ikinci turda yüzde 65'e, Adıyaman'da ilk turda yüzde 66.20 oy oranını ikinci turda yüzde 69.94'e, Osmaniye'de ilk turda yüzde 62.31 oy oranını ikinci turda yüzde 66.19'a yükseltti.Kilis'te ilk turda yüzde 65.55 oy alan Erdoğan ikinci turda oyunu yüzde 70'e, Malatya'da ilk turda yüzde 69.39 oy oranını ikinci turda yüzde 72'ye, Elazığ'da ilk turda yüzde 67.18 oy oranını ikinci turda yüzde 70.3'e, Adana'da ilk turda yüzde 43.94 oy oranını ikinci turda yüzde 45.96'ya, Hatay'da ilk turda yüzde 48.03 oy oranını ikinci turda yüzde 50.13'e, Diyarbakır'da da ilk turda yüzde 26.48 oy oranını ikinci turda yüzde 28.39'a çıkardı.14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Güneydoğu'da birçok kentte yüksek oy oranı yakalayan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2'inci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyu düştü.İlk turda sandıklara adeta akın eden bölge insanı ikinci turda sandığa pek ilgi göstermedi. Bu durum, "KılıçdaroğluÖzdağ" anlaşmasına bağlanırken, ilk seçimlerde HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu, Kürt seçmenlerden bu kez beklediği oyu alamamanın şokunu yaşadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde Diyarbakır'da yüzde 26.48 oy oranıyla 239 bin 827 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, HDP'nin de desteği ile yüzde 71.96 oy oranıyla 651 bin 793 oy oranına ulaştı. Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turda oy oranını yüzde 3 civarında artırdı. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 2 düştü.İlk turda HDP'nin desteğiyle yüzde 70'lerin üzerinde oy alan Kılıçdaroğlu Şırnak, Hakkâri, Van, Batman ve Mardin'de yüzde 3-5 arasında değişen oranlarda oy kaybına uğradı. Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, söz konusu kentlerde oy oranını 2-5 arasında değişen oranlarda artırması dikkat çekti.Kılıçdaroğlu memleketi Tunceli'de bir önceki seçime oranla yüzde 1.5 civarında oy kaybederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise oy oranını yaklaşık 3 puan artırdı.Yine Siirt'te Erdoğan bir önceki seçime göre oyunu 3 puan artırırken, Kılıçdaroğlu ise 2 puan kaybetti.14 Mayıs ilk tur seçimlerinde Muş'ta iki aday arasındaki fark büyük oranda kapandı. Erdoğan, Muş'ta ilk tur seçimlerde aldığı yüzde 39.12 oy oranını, ikinci turda yüzde 43.57'ye yükseltirken, ilk turda yüzde 58.88 oy alan Kılıçdaroğlu ise ikinci turda yüzde 56.23'e düşerek yüzde 2.5 oy kaybı yaşadı.