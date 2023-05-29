Tanju Özcan: İstifa et

Kılıçdaroğlu'nun Seçim açıklaması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan istifa çağrısı geldi. Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Özcan, "Ben mi yanlış anladım? Sayın Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenler de bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin, 13 yıldır umut verdiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla istifa ediniz" ifadelerini kullandı.İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu. Benden bu kadar... Bana da yakışan; tebrikler Recep Tayyip Erdoğan..." dedi.