Başkan Erdoğan’ın seçim zaferiyle büyük sevinç yaşayan vatandaşlar: Doğru adamın yanında durduk

Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi seçimde, yüzde 52.18 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilerek büyük bir zafere imza attı. Zaferin sevincini yaşayan vatandaşlar, SABAH'a konuştu. İşte söyledikleri:Hayata geçirdiği projelerle gönüllere taht kuran ve halkın iradesiyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız yaparsa en güzelini yapar. Türkiye aslında sadece Cumhurbaşkanımıza değil geleceğine oy verdi. Bu zafer vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.Bu seçimle birlikte terör örgütleri, dış güçler ve Türkiye'nin tökezlemesi için elini ovuşturanlar yedikleri tokatla neye uğradığını şaşırdı.Çok mutluyuz, adalet yerini buldu. Olması gereken buydu. Terör seviciler değil de teröristlerin inlerini başlarına yıkan adam kazandı. Her zaman Reis'imizin yanındayız. Onu asla yalnız bırakmayacağız.Cumhurbaşkanımızın kazanacağına olan inancımız tamdı. Rabb'imin yardımıyla olması gereken kişi yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Doğru adamın peşinden gitmeye, ona destek vermeye devam edeceğiz. Teröristlerle kol kola olanların değil, vatandaşıyla el ele yol yürüyenlerin yanındayız.Biz oğlumu şehit edenlerle aynı yolda yürümeyiz. Vatanını milletini bir koltuk uğruna satanlarla değil, yerli ve milli olanlarla beraberiz. Elhamdülillah milliyetçiler ve tüm İslam coğrafyası kazandı, FETÖ'cüler ve teröristler kaybetti.Her seçimde olduğu gibi yine başaramadılar, hezimete uğradılar. Tek doğru var o da Tayyip Erdoğan. Dünya liderinin arkasından gitmeye devam edeceğiz.Yine Türk milleti, yine dünya lideri kazandı. Çok uğraştılar ama yine başaramadılar. Reis'imizin söylediği gibi, "Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır."Bu seçim bir referandumdu. Türkiye yeniden Erdoğan ile yürüyüp yürümeyeceğine karar verdi. Ülkemizin milli menfaatleri için bu iktidarın güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyordu.Depremde devletimizin büyüklüğünü ve Erdoğan'ın kıymetini çok iyi anladık. Cumhurbaşkanımız bizimle hep ilgilendi. Allah bin kere razı olsun. Seçim sonuçları da bu ilginin teşekkürü oldu. Allah ülkemizin ve Reis'in yolunu açık etsin. Ömrü uzun olsun.: Üniversitede peruk takmak zorunda kalmıştım. Zamanında başörtüme '1 metrekarelik bez parçası' diye hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesine çok sevindim.7'li Masa yine aynı hezimeti yaşadı. Biz daima milletin adamı Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Şimdi Türkiye'nin önünde Türkiye Yüzyılı var. Bu kapsamda Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için Cumhurbaşkanımızın en büyük destekçisi yine millet olacak.Erdoğan kazandığı için Türkiye kazandı.Türkiye Yüzyılı başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye çok daha güçlü olacak.