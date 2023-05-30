Giriş Tarihi: 30.05.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 07:30

Ünlülerden 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik yağmuru! "Büyük lidere büyük zafer yakışır"

Türkiye yeni bir demokrasi destanı daha yazıp yüksek katılım oranıyla sandığa gitti. Yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan, rekor oyla yeniden başkan seçildi. Bu başarı sonrası tüm dünya Başkan Erdoğan'ı kutlamak için sıraya girdi. Kutlama mesajı yayınlayanlar arasında Mesut Özil, Yavuz Bingöl, Alişan, Sevim Emre ve yapımcı Mehmet Bozdağ gibi ünlü isimler de vardı. Dünya UFC Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, 2023 UFC Şampiyonu İslam Makhachev ile Azeri şarkıcılar Roya ve Tunzale Agayeva'nın da aralarında olduğu ünlüler de tebrik mesajı yayınlayarak "Gardaşlık" vurgusunda bulundular.