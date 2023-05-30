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Haberler Galeri Ünlülerden 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik yağmuru! "Büyük lidere büyük zafer yakışır"
Giriş Tarihi: 30.05.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 07:30

Ünlülerden 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik yağmuru! "Büyük lidere büyük zafer yakışır"

Türkiye yeni bir demokrasi destanı daha yazıp yüksek katılım oranıyla sandığa gitti. Yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan, rekor oyla yeniden başkan seçildi. Bu başarı sonrası tüm dünya Başkan Erdoğan'ı kutlamak için sıraya girdi. Kutlama mesajı yayınlayanlar arasında Mesut Özil, Yavuz Bingöl, Alişan, Sevim Emre ve yapımcı Mehmet Bozdağ gibi ünlü isimler de vardı. Dünya UFC Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, 2023 UFC Şampiyonu İslam Makhachev ile Azeri şarkıcılar Roya ve Tunzale Agayeva'nın da aralarında olduğu ünlüler de tebrik mesajı yayınlayarak "Gardaşlık" vurgusunda bulundular.

Ünlülerden 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik yağmuru! Büyük lidere büyük zafer yakışır

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanıp yeniden başkan seçilen Erdoğan'a, ünlülerden kutlama mesajı yağdı.

REKOR OYLA SEÇİLDİ

Türkiye yeni bir demokrasi destanı daha yazıp yüksek katılım oranıyla sandığa gitti. Yapılan seçimde Erdoğan, rekor oyla yeniden başkan seçildi. Bu başarı sonrası tüm dünya Başkan Erdoğan'ı kutlamak için sıraya girdi.

Ünlülerden 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik yağmuru! Büyük lidere büyük zafer yakışır

Kutlama mesajı yayınlayanlar arasında Mesut Özil, Yavuz Bingöl, Alişan, Sevim Emre ve yapımcı Mehmet Bozdağ gibi ünlü isimler de vardı.

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Ünlülerden 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik yağmuru! Büyük lidere büyük zafer yakışır

'GARDAŞLIK' VURGUSU'

Başkan Erdoğan'ın büyük zaferine vurgu yapıp yeni dönemde başarı dileyenler arasında yabancılar da vardı! Azeri sanatçı Tunzale Agayeva "Gardaşlığımızın daha güzel dönemi başlıyor" diyerek Erdoğan'ı kutladı.

Ünlülerden 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik yağmuru! Büyük lidere büyük zafer yakışır

Azeri popçu Roya ve spor dünyasından Dünya UFC Şampiyonu Khabib Nurmagomedov ile 2023 UFC Şampiyonu İslam Makhachev da Erdoğan'ı tebrik etti

Ünlülerden 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik yağmuru! Büyük lidere büyük zafer yakışır
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