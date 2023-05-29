Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’ | Video

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kararı verdi. 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti. İkinci tur seçiminde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Seçimi önde bitiren Başkan Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Resmi olmayan sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.16 ile cumhurbaşkanı seçildi. Sanat dünyasından birçok ünlü isim, seçim sonuçlarına dair sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.