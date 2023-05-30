CHP’de koltuk kavgası erken başladı! Kılıçdaroğlu, ’Yola devam’, İmamoğlu, ’değişim’ dedi

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNDE 4 SEÇENEK

Kulislere göre Kılıçdaroğlu, haziranda olağanüstü kurultay yapıp aday olabilir ya da kongre sürecini başlatıp kasım-aralık gibi kurultayı toplar. Üçüncü yol; il ve ilçe kongreleri yapıp kurultayı seçim sonrasına bırakmak ya da hiçbirini yapmadan kurultayı ertelemek.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonucunun belli olmasının ardından yaptığı konuşma parti içinde, "25 milyonu arkasına almak isteyecek. Mücadeleyi sürdürecek. Genel Başkanlığı bırakmayacak" diye yorumlandı.

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CHP'de kurultay için ağırlıklı olarak yaz sonu işaret ediliyor. Bu durumda MYK'da değişiklik bekleniyor. Haziran'da olağanüstü kurultaya karar verilmesi halinde ise sınırlı sürede MYK değişikliği olmayacağı belirtiliyor. Kurultay takviminin ise yapılacak ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında netleşmesi planlanıyor. Seçimin ikinci turundan hemen sonra yapılan MYK'da ise bazı üyelerin "istifa edelim" önerisini getirdiği öğrenildi.