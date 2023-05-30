CHP’de koltuk kavgası erken başladı! Kılıçdaroğlu, ’Yola devam’, İmamoğlu, ’değişim’ dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, girdiği son seçimden de tarihi bir galibiyetle çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Kaybettiği seçimleri CHP Genel Merkezi'nde takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından ve sosyal medyadan gelen istifa seslerine kulak tıkadı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİLGİ SONRASI İLK AÇIKLAMA: İSTİFA YOK 'DEVAM' DEDİ
8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından ilk açıklamasını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' baskılarını görmezden gelerek 'devam' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "Mücadele vermeye devam edeceğim" dedi.
KILIÇDAROĞLU: MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİM
Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız." açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Bu toprakların bir insanı olarak bolluk, bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim." dedi.
KILIÇDAROĞLU MYK'YI TOPLADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Makamında kurmaylarıyla tek tek görüşmeler yaptı. Görüşmelerde seçim sonuçları masaya yatırılıdı. Asıl değerlendirme dün akşam gerçekleştirildi. Seçimin sonuçlarının netleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu, MYK'yı topladı. Kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bazı MYK üyeleri Kılıçdaroğlu'na 'istifa edelim' önerisinde bulundu. 'Elinizi rahatlatmak için bu yönde bir adım atabiliriz' dediler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise 'Şu anda buna gerek yok' şeklinde yanıt vererek bu önerileri geri çevirmiş oldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNDE 4 SEÇENEK
Kulislere göre Kılıçdaroğlu, haziranda olağanüstü kurultay yapıp aday olabilir ya da kongre sürecini başlatıp kasım-aralık gibi kurultayı toplar. Üçüncü yol; il ve ilçe kongreleri yapıp kurultayı seçim sonrasına bırakmak ya da hiçbirini yapmadan kurultayı ertelemek.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonucunun belli olmasının ardından yaptığı konuşma parti içinde, "25 milyonu arkasına almak isteyecek. Mücadeleyi sürdürecek. Genel Başkanlığı bırakmayacak" diye yorumlandı.
CHP'de değişim rüzgarı mı? İmamoğlu'nun mesajları ne anlama geliyor? | Video
CHP'de kurultay için ağırlıklı olarak yaz sonu işaret ediliyor. Bu durumda MYK'da değişiklik bekleniyor. Haziran'da olağanüstü kurultaya karar verilmesi halinde ise sınırlı sürede MYK değişikliği olmayacağı belirtiliyor. Kurultay takviminin ise yapılacak ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında netleşmesi planlanıyor. Seçimin ikinci turundan hemen sonra yapılan MYK'da ise bazı üyelerin "istifa edelim" önerisini getirdiği öğrenildi.
MYK'DA NELER KONUŞULDU?
Önceki akşam seçim sonucunun büyük ölçüde netleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla sonucu değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu "Vatandaşın takdiri" oldu. Bazı MYK üyelerinin "İstifa edelim. Dilekçemiz cebimizde. Bunu kağıda dökelim. İstifa desteğimiz sizinle, sizi rahatlatmak için" önerisini getirdiği öğrenildi. MYK üyelerinin genelinin bu öneriye sessiz kaldığı, Kılıçdaroğlu'nun ise bir yorum yapmadığı belirtildi. Ayrıca bazı kurmayların Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı bırakmasının da doğru olmayacağını belirterek, "Genel Başkan'ın ayrılması partiyi perişan eder. Partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder. Bu doğru olmaz" değerlendirmelerinde bulunduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı yarışının kaybedilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya da işaret eden kurmayları, "Genel Başkan 'devam' dedi. Genel Başkanlığı bırakma eğilimi yok.
SESLER YÜKSELİYOR
Cumhurbaşkanlığı yarışının kaybedilmesiyle başta milletvekili aday listesi olmak üzere, seçim sonrasına bırakılan parti içi hesaplaşmada ise sesler yükselmeye başladı. Partide köklü değişikliklerin olması gerektiğini belirten bazı kurmaylar, "Birilerinin bedel ödemesi lazım. Kemal Bey'in bir karar vermesi lazım. Devam etmek istiyor mu, bırakacak mı? Devam etmek isteyeceğini düşünüyorum. Devam etmek istediğinde iki tane yolu var. Ya olağanüstü kurultayı toplayacak diyecek ki 'güven tazeleyeceğim' diyecek ya da 'olağanüstü kurultay yapmıyorum ben olağan kongre süreçlerini başlatıyorum' diyecek" dedi.
HANGİ YOLU İZLEYECEK?
Milliyet'in haberine göre; Bazı isimler olağanüstü kurultaya sıcak bakmazken, olağan kurultayın yaz sonu olabileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede bir başka beklenti de MYK'da köklü değişiklik.
CHP kulislerine göre Kılıçdaroğlu'nun önünde 4 seçenek var. Kurmay ekipten bir kaynak, "Haziran'da olağanüstü kurultay yapabilir. Yaparsa aday olur. Güven tazelemek ister. Haziran'da kurultay olursa öncesinde MYK'da değişiklik yapmaz. İkinci seçenek kongre sürecini başlatır, Haziran ve Temmuz ayında mahalle seçimleri, Ağustos ve Eylül ayında ilçe kongreleri, Ekim'de il kongresi, Kasım ya da Aralık'ta da kurultay toplanır. Üçüncü seçenek; il ve ilçe kongreleri yapılır, ancak kurultay yerel seçim sonrasına bırakılır. Dördüncü seçenek hiçbirini yapmadan kurultayı yerel seçim sonrasına bırakabilir. Kurultay Haziran'da olmazsa MYK'da değişiklik yapar" yorumunu yaptı. CHP kulislerinde buna ek olarak, "Genel Başkan yerel seçimi görmek isteyebilir. Kongre süreçlerini başlatıp, kurultayı yerel seçim sonrasına bırakabilir" yorumu yapılıyor. Kulislerde 'hiçbir şey yapılmaması halinde' olağanüstü kurultay için imza toplanması girişiminin başlatılabileceği ifade ediliyor.
GÖZLER PM TOPLANTISINDA
Kılıçdaroğlu dün de Genel Merkez'de aralarında MYK üyelerinin de olduğu kurmaylarıyla tek tek görüşmelerini sürdürdü. Partide ise gözler ilk PM toplantısına çevrildi. CHP kulislerinde kurultay tarihinin netleşeceği PM'nin hafta sonu toplanabileceği görüşü hakim.
CHP'DE KOLTUK KAVGASI ERKEN BAŞLADI
Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedilmesinin ardından, seçim muhasebesi yapılmaya başlandı. Yenilginin nedenleri ve bundan sonra atılacak adımlar değerlendiriliyor. Seçim sonucuna ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Seçim sonucuna ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, "Değişmeyen tek şey değişimdir." dedi.
İmamoğlu, "Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin sevgili gençler sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin. Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir." dedi.