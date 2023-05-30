CHP'de değişim rüzgarı mı? İmamoğlu'nun mesajları ne anlama geliyor? | Video
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan karşısında bir kez daha yenilgi yaşaması Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı seslerin yükselmesine neden oldu.
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