RTÜK harekete geçti: Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı! "Demokrasi sandıktan ibaret değildir"

FOX TV'DE SKANDAL 'SOKAK' ÇAĞRISI!



"Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi? sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sandıktan ibaret değildir." ifadelerini kullandı. Toker: "Biz demokrasiden laf ediyoruz ama aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden ön kabul yaparak, ön yükleme yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de öyle kodluyoruz. Aslında şu anda hukuk devleti nıormları ve kodlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim bunları taşımıyor. Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. " dedi.