28 Mayıs seçimleri sonrası 7’li koalisyon darmadağın! Büyük kriz patlak verdi

DEMİRTAŞ AKTİF POLİTİKAYI BIRAKTI

Terör suçlarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş kendisine özgürlük vadeden Kemal Kılıçdaroğlu için kampanya yürütmüştü. Sık sık sosyal medya hesabından 'oy' isteyen Demirtaş seçim yenilgisi sonrası ise aktif politikayı bıraktığını açıkladı.

Demirtaş, Twitter hesabından, "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

"Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum."

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle." açıklamasını yaptı.