CHP’de seçim hezimeti sonrası kazan kaynıyor! Bilindik iç çekişmelere geri döndüler...

ADAY OLMA MESAJI: CHP AİLESİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALIRIM

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin belediye başkanı Mert Uygun da sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiği mesajını paylaştı. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, "Sayın Genel Başkanım yaptığınız mücadele için teşekkür ederim… Fakat bir daha CHP Genel Başkanlığına aday olup da kazanırsanız maalesef ben canım kadar sevdiğim CHP ailesinden ayrılmak zorunda kalırım. Not: Benim şahsi fikrimdir. Bayramiç CHP ailesini bağlamaz" ifadelerini kullandı. Uygun bu paylaşımını kısa bir süre sonra ise sildi.