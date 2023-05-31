Aslı Baykal-Uğur Dündar arasındaki kriz büyüyor: Başarısız muhalefetin tetikçisi…

"Halk TV'nin genel yayın yönetmeni olmaya çalışırken Değerli Aslı Hanımefendi diye mesaj atanlar hala kuyruk acısını çıkarmaya çalışıyor. Sen kendi kendine en dürüst gazeteci ödülü vermeye devam et. Başarısız muhalefetin tetikçiliğini yapanlar yüzünden iktidar 25. yılına giriyor.

"YILMAZ ÖZDİL VE PEK ÇOK GAZETECİ İŞTEN ÇIKARILIRKEN SUSTUN"

Derdin hiç bir zaman gerçekler değil kanala ben gelince uğradığın kayıpların acısını çıkarmak. Önce kanaldan işçi çıkardılar hakkımı helal etmiyorum dedin, ama Yılmaz Özdil ve pek çok gazeteci işten çıkarılırken sustun.