Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal CHP MYK ile ilgili kulis bilgilerini anlattı: Yarın ki toplantıda...

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, seçim hezimeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirileri ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Portakal, dün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını duyurdu. Edindiği bilgileri aktaran Portakal, Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştireceği toplantıda istifa etmeyeceğini, MYK'yı değiştireceğini söyledi. Portakal, "Yani anlayacağınız MYK'yı değiştiriyor, kendisi kalıyor. Seçime girmek önemli değil Kemal Bey, kazanmak önemli. 12 senedir CHP'nin başındasınız kazanamadınız. Naifliğinize, dürüstlüğünüze diyecek bir şeyim yok ama sizinle gitmiyor Kemal Bey. Bunu görmeniz lazım." dedi.
KILIÇDAROĞLU, CHP MYK'YI TOPLUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile girdiği Cumhurbaşkanlığı yarışında büyük farkla yenilen Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu yarın topluyor. CHP MYK'da, bundan sonra izlenecek yol ele alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği de merakla bekleniyor.
PORTAKAL, CHP MYK'DA YAŞANACAKLARLA İLGİLİ ÖĞRENDİKLERİNİ ANLATTI
CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve seçim boyunca da Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıktan destekleyen Fatih Portakal, seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koydu. Portakal, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söylerken, CHP MYK'da yaşanacaklarla ilgili edindiği kulis bilgilerini aktardı.
"KEMAL KILIÇDAROĞLU KALIYOR, MYK DEĞİŞİYOR"
Portakal, "Perşembe günü yapılacak toplantıdan hiç bir şey çıkmayacak." dedi ve edindiği bilgileri şöyle anlattı:
Gelen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalacak. 'Arkamda durun' demiş. Onlar da, 'Arkanızdayız' demişler. Ama MYK'yı değiştirecek. Güvendiği insanlar kalacak, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Veli Ağbaba, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın gibi isimler kalacak. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gibi isimler gelecek. Yani anlayacağınız MYK'yı değiştiriyor, kendisi kalıyor.
KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN ETTİ: SİZİNLE SEÇİM ZAFERİ YAŞANMAYACAK KEMAL BEY!
Portakal, bilgileri aktardıktan sonra bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Portakal, şu ifadeleri kullandı:
Seçime girmek önemli değil Kemal Bey, kazanmak önemli. 12 senedir CHP'nin başındasınız kazanamadınız. Naifliğinize, dürüstlüğünüze diyecek bir şeyim yok ama sizinle gitmiyor Kemal Bey. Bunu görmeniz lazım. 'Sizin arkanızdayız, biz sizinle yürüyeceğiz, başımızda kalın' diyorlarsa size kötülük yapıyorlar. Kemal Bey artık sizinle olmayacak. Sizinle seçim zaferi yaşanmayacak. Siz deneyimlerinizi aktarabilirsiniz insanlara. Size devamlı olarak, 'Sen kal, sen kal' diyenler varsa milletin umutları ile oynuyorlar.