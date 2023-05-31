Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Fatih Portakal CHP MYK ile ilgili kulis bilgilerini anlattı: Yarın ki toplantıda...

KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN ETTİ: SİZİNLE SEÇİM ZAFERİ YAŞANMAYACAK KEMAL BEY!

Portakal, bilgileri aktardıktan sonra bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Seçime girmek önemli değil Kemal Bey, kazanmak önemli. 12 senedir CHP'nin başındasınız kazanamadınız. Naifliğinize, dürüstlüğünüze diyecek bir şeyim yok ama sizinle gitmiyor Kemal Bey. Bunu görmeniz lazım. 'Sizin arkanızdayız, biz sizinle yürüyeceğiz, başımızda kalın' diyorlarsa size kötülük yapıyorlar. Kemal Bey artık sizinle olmayacak. Sizinle seçim zaferi yaşanmayacak. Siz deneyimlerinizi aktarabilirsiniz insanlara. Size devamlı olarak, 'Sen kal, sen kal' diyenler varsa milletin umutları ile oynuyorlar.