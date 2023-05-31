Son dakika: CHP’li başkandan muhtara meydan dayağı

İzmir'de daha önce silahlı saldırıya uğrayan, adını yaşadığı gerilimlerle sıkça duyuran CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Yardımcısı Alı Rıza Koçer yeni bir skandala imza attı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, tartışma yaşadığı Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Halil Işık'a meydan dayağı attı. Belediye ekipleri ile birlikte Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlığı arkasında bulunan parka gelen Koçer, iddialara göre ağaçların kesilmesi ve oyun parkının kaldırılması talimatı verdi.

Ekiplerin bölgede bulunduğu sırada park yanında yer alan kahvehanede oturan vatandaşların olaya müdahale etmesi ile birlikte ise gerginlik tırmandı. Mahalle Muhtarı Hıdır Işık'ın da iddialara göre yaşanan tartışma sonrası vatandaşların yanına gittiği ve burada olayları sakinleştirmeye çalıştı.