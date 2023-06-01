Son dakika: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilmişti! CHP liderinden ’istifa’ açıklaması...

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ? AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili HALK TV'ye açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; "CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK'da, Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.