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Giriş Tarihi: 1.6.2023 14:47 Son Güncelleme: 1.6.2023 15:14

Son dakika: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! CHP liderinden 'istifa' açıklaması...

8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hüsran sonrası değerlendirmede bulunup, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamıştı. Kılıçdaroğlu mücadeleye 'devam' mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 12. kez mağlup olmasıyla hakkında istifa çağrıları yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa edip etmeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu, ''CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir'' dedi.

Son dakika: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilmişti! CHP liderinden ’istifa’ açıklaması...

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetmişti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa beklentilerine karşılık "görevimin başındayım" dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterdiği isimden "değişim" talebi gelmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık yaktı olarak yorumlandı.

"HER SAHADA, HER ORTAMDA DEĞİŞİM"

Önce sosyal medya hesabından "Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim" mesajını paylaştı.

İmamoğlu aynı akşam İstanbul'un Fetih yıldönümü töreninde de bu çıkışını sürdürdü, "Sizinle beraber yol yürüyeceğim. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepki sesleri de yükselmeye başladı.

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KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ? AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili HALK TV'ye açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; "CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK'da, Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

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Son dakika: Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! CHP liderinden 'istifa' açıklaması...
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