CHP'de kritik MYK toplantısı! Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile ne görüşecek? | Video
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin istifasını istedi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan detayları aktardı..
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