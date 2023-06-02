Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a çağrı: Artık çalışmaya başla





Çıracı, "Laftan öte hiç bir icraatı görülmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi halinde heykelini dikeceğini söyledi. Biz hiç bir şeyi yapamadığı gibi bunu da yapamayacağını gayet iyi biliyoruz.