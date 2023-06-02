Feshane’de bitmeyen restorasyon: Fondaşa, trole, kişisel tanıtıma milyonları aktardı, hizmette sınıfta kaldı...

'2022 SONBAHARINDA AÇILACAK'



Tarihler 3 Ocak 2022'yi gösterdiğinde ise Feshane'deki çalışmaları inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman açılacak sorusuna karşılık Mahir Polat, "Şu an bizim öngörümüz sonbaharda burayı açmak üzere. Yazın büyük oranda bitiriyoruz" ifadelerine yer verdi.





29 EKİM 2022 TARİHİ AÇILIŞ OLARAK BELİRTİLDİ



Ancak bu açıklamanın üzerinden 6 ay sonra 27 Haziran 2022 tarihinde Feshane'deki restorasyonla alakalı konuşan İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, "Şu anda restorasyonun yüzde 95 seviyesindeyiz. Çok az bir imalatımız kaldı. Planlanan tarih 29 Ekim. O tarihte bitirerek çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Feshane İBB yöneticilerinin açılış için verdikleri farklı tarihlerin hiçbirinde açılmadı.





İMAMOĞLU: 'YAKINDA AÇILACAK'



Çalışmaların devam ettiği belirtilen Feshane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2'nci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 23 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "İstanbullulara güzel bir haberim var. Art-İst Feshane Sanat Merkezi çok yakında açılıyor. Eyüpsultan'daki tarihi Feshane fabrikasını özenle restore ettik. İçinde müze, sergi alanı, kütüphane, etkinlik alanları, kafe, restoran ve açık hava konser alanı yer alacak" dedi. Ancak açılış için herhangi bir tarih vermedi.





Yönetim tarafından açılışı yapılmayan Feshane'nin durumu akıllara, 31 Mart'ta 2024 yılındaki yerel seçimlerde propaganda aracı olarak kullanılabileceği ihtimalini getiriyor.