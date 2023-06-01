Video Haber Tevfik Göksu: İmamoğlu deprem için 63,5 milyon, reklam için 908 milyon TL harcadı | Video
Tevfik Göksu: İmamoğlu deprem için 63,5 milyon, reklam için 908 milyon TL harcadı | Video

Tevfik Göksu: İmamoğlu deprem için 63,5 milyon, reklam için 908 milyon TL harcadı | Video

01.06.2023 | 20:47

Esenler Büyükşehir Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kenti depreme hazırlamak yerine bütçenin büyük bir kısmını reklam harcamalarına ayırdığını rakamlarla ortaya koydu. Göksu, 2022 yılında İmamoğlu'nun deprem için yalnızca 63,5 milyon TL harcadığı belirtirken reklam için ise 908 milyon TL harcama yaptığını kaydetti. Reklam harcamalarının önemli bir kısmının Halk TV, Tele 1, KRT gibi yandaş kanallara ve kimsenin okumadığı Yeniçağ, Cumhuriyet, Birgün gibi gazetelere aktarıldığı iddia edildi.

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