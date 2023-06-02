Gazi’yi terörden temizleyen müdüre terfi

EGM tarafından Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri ve alt rütbelerin terfileri açıklandı. Uzun yıllardır görev yaptığı Sultangazi İlçesi'nin terör örgütlerinden temizlenmesinde büyük payı olan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, İstanbul'da suç örgütlerine yönelik önemli operasyonlara imza atan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kadir Arslan, üç yıldır görevini başarıyla sürdüren Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir ve titiz görev bilinciyle İstanbul'da spor alanlarında şiddetin önüne geçen Spor Şube Müdürü Osman Tınmazol terfi alarak İkinci Sınıf Emniyet Müdürü oldu.