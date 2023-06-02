Liderler Başkan Erdoğan için geliyor: Cumhurbaşkanlığı törenine 78 ülkeden üst düzey katılım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından TBMM'de yemin ederek görevine başlayacak, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak. Yemin töreni sonrası Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki göreve başlama törenine 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra meclis başkanı ve bakan düzeyinde temsilciler katılacak.

Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatının da aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşların temsilcileri de törende yer alacak. Başkan Erdoğan, misafirleri onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek, ardından yeni kabineyi açıklayacak

Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Erdoğan, yarın ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak edecek.

Başkan Erdoğan, saat 14.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak.

Törenin ardından saat 15.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.