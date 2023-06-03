Başkan Erdoğan yemin etti! Türkiye Yüzyılı başladı | Video

Başkan Erdoğan, TBMM'de yemin ederek görevine resmen başladı. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Göreve Başlama Töreni"ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor...