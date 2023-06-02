Sözcü TV'de "Can Atalay" üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu

Arzen'in, "Suçu ne? Kesinleşmiş bir hukuk kararı var mı? Hayır ben bilmiyorum, siz biliyor musunuz?" sorularına yanıt veremeyen Yertutan, "Buyurun devam edin" diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı.

Arzen ise "Siz açtınız konuyu. Mazbatayı alması önemli değil. Şu an neden içeride?" ifadelerini kullandı.

"Can Atalay" sorusu Sözcü Tv'yi rezil etti | Video

CAN ATALAY GEZİ PARKI OLAYLARI DAVASINDA TUTUKLANDI

Can Atalay, Türkiye'nin yangın yerine çevrilmek istendiği Gezi Parkı olayları davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan tutuklandı.