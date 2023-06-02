"Can Atalay" sorusu Sözcü Tv'yi rezil etti | Video
Sözcü TV Ankara Koordinatörü Umut Yertutan, TBMM'de yaptığı canlı yayında AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğlulları'na Gezi tutuklusu olan TİP milletvekili Can Atalay’ı sordu. Bunun üzerine Sözcü TV sunucusu Yertutan, Yücel Arzen'in kendisine yönelttiği sorulara yanıt veremedi.
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