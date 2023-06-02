“Üç eşi var” haberlerini yalanladı: “Haberler ve paylaşımlar tezvirattan ibaret”

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılması ardından 28. Dönem Milletvekili seçilen YRP Konya Milletvekili Ali Yüksel hakkında muhalif medyada çeşitli haberler çıkmaya başladı. Cumhuriyet Gazetesi, YRP'li Ali Yüksel'in üç eşi olduğunun ortaya çıktığını ve kadın hakları savunucularının bu duruma tepki gösterdiğini ifade ederek "TBMM'de bulunması suçtur" yorumunu dillendirdi. Cumhuriyet'teki bu haberin ardından çeşitli muhalif medyada yer alan haberlerde "üç eşi olan Yüksel" ifadelerine yer verildi.

ÇIKAN HABERLERİ ALİ YÜKSEL YALANLADI!

YRP Konya Milletvekili Ali Yüksel, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını sosyal medyadan ifade ederek çıkan haberlere tepki gösterdi. Yüksel yaptığı açıklamada, "Öncelikle bilinmelidir ki, hususî hayatımı ve bilhassa aile hayatımı ilgilendiren ayrıntılar özel hayatın mahremiyeti kapsamındadır. Yine bilinmelidir ki,1971'de evlendiğim eşim 2005'te vefat etmiştir; 2006'da evlendiğim eşim ile de 2018 yılında boşanmış durumdayım. Hakkımızda yapılan haberler ve paylaşımlar tezvirattan ibarettir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

ALİ YÜKSEL KİMDİR?

Karaman'dan Antalya'ya taşınan bir ailenin ferdi olarak Antalya Konyaaltı Doyran Köyü'nde 1 Mart 1949 doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde eğitimini tamamladı. 1979 yılında gittiği Almanya'da lisan eğitimine devam etti. Bochum Üniversitesi'nde iki dönem şarkiyat eğitimi aldı. Bağcılar Belediyesi'nde 2006 yılında ise başkan müşaviri oldu. 14 Mayıs'taki 28. Dönem Genel Seçimleri'nde milletvekili olarak Konya'dan seçildi.