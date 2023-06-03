Devlet 1.6 milyon çocuğa elini uzattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal yardım vizyonuyla ihtiyaç sahibi ailelerin 1.6 milyon çocuğuna okul kapısı açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şartlı Eğitim Desteği'yle (ŞEY) 1.6 milyon öğrenci okula döndü. Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi her aileyi koruma kalkanı içerisine alan Bakanlık, çocuğunu okula göndermekte zorlanan ailelere destek sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal yardımlarda belirlediği yoldan ilerleyen Bakanlık, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların eğitim masraflarını karşılayarak eğitimden uzak kalmamalarını hedefliyor. Çocuk başına ödenen destek varsa annenin yoksa babanın hesabına aktarılıyor. Destekle, çocukların okul kırtasiye masrafları karşılanarak eğitimlerini sürdürmeleri amaçlanıyor. ŞEY desteğiyle okula dönen öğrenciler, Ocak-Nisan 2023 döneminde toplam 582 milyon liralık ödeme aldı. Sosyal destek kaleminin kapsamını genişleten Bakanlık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının maddi yetersizlik dolayısıyla eğitim süreçlerinden geri kalmaması için ŞEY desteğini devreye almıştı. İhtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla maddi destek sağlıyor. İlköğretimde erkek öğrenciler için aylık 90 lira, kız öğrenciler için 100 lira, ortaöğretimde erkek öğrenci için aylık 130 lira, kız öğrenci için 150 lira ödeme yapılıyor. ŞEY kapsamında Mart ayında toplam 466.1 milyon lira ödeme yapan Bakanlık, ayrıca Şartlı Sağlık Yardımı'yla da 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, sağlık kontrollerinin yapılması kaydıyla nakdi destekte bulunuyor.