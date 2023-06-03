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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Muhalif cahiller yine sınıfta kaldı

Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabındaki 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesi üzerinden 'Neden Türkiye Cumhuriyeti denilmiyor?' diyerek polemik yaratanlar geçmişteki örneklere bakmayı akıllarına getiremedi Oysaki eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Cevdet Sunay için basılan resmi davetiyelerde de her zaman 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesi kullanılmıştı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Muhalif cahiller yine sınıfta kaldı
Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte resmi Twitter hesabında "Türkiye Cumhurbaşkanı" ifadesi yeniden yazdı. Muhalefetin bilgisizleri, Erdoğan'ın unvan tercihine yönelik



"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı" yazılması gerektiğini ileri sürerek "Cumhuriyet" kelimesinin bilinçli olarak çıkarıldığını iddia etti. Ancak iddianın sahipleri 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesinin geçmiş dönem cumhurbaşkanları tarafından da sıkça kullanıldığını araştırma gereği bile görmedi. İşte 'Türkiye Cumhurbaşkanı' yazan geçmiş dönem yazılardan bazıları:



Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanı Ahmet Cevdet Sunay için, 6 Eylül 1969 tarihli davetiyede 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesinin yer aldığı görülüyor.



Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesini kullanarak 9 Ocak 1992 yılında davetiye bastırıp yeni yıl için konuklarını davet etti.



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesinin yer aldığı davetiyeyi 30 Ekim 1997 tarihinde bastırarak cumhuriyetin 74. yıldönümü için konuklarını davet etti.
Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 29 Ekim 2001 tarihinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesinin yer aldığı davetiyeyle cumhuriyetin 78. yılı dolayısıyla konuklarını Çankaya Köşkü'ne davet etti.

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Muhalif cahiller yine sınıfta kaldı
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