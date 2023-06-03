Yeni Meclis’te ilk iş maaş zammı

TBMM Genel Kurulu bir demokrasi şölenine daha ev sahipliği yaptı. 14 Mayıs seçimlerinde ipi göğüsleyen milletvekilleri yemin etti ve 28. Dönem çalışmalarına resmen başlamış oldu. TBMM Genel Kurulu, Anayasa ve İçtüzük gereği YSK'nın milletvekili seçimlerinin resmi sonuçlarını açıklamasından sonraki üçüncü gün toplandı. Toplantıdan kısa bir süre önce Erdoğan da Meclis'e geldi. Erdoğan'ı Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı. Erdoğan daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurul'da kendisi için ayrılan locaya geçti. 28'inci Dönem parlamentosunun öncelikli gündem maddeleri dar gelirliler, memur ve emeklilerin alım güçlerini yükseltmeye yönelik adımlar olacak. Yüzyılın Meclis'inde yeni vekillerin mesaisi Başkan Erdoğan'ın milyonlara verdiği müjdeleri yasalaştırana kadar sürecek. Yeni vekiller, Meclis Başkanı ve Meclis'in yönetimini seçtikten sonra dağılmayacak. Erdoğan, AK Parti grup yönetimine seçim vaatlerinin en kısa sürede yasalaşması talimatını verdi. 15 Temmuz'a kadar görüşülmesi beklenen bazı düzenlemeler şöyle: Ev hanımlarına emeklilik, evlenen gençlere düşük faizli kredi, en düşük memur maaaşının 22 bin lira olması, asgari ücret ve emeklilerin maaşlarında artış ve refah payı. TBMM Başkanı'nın seçilmesi ve komisyonların oluşmasından sonra TBMM çalışmalarına başlayacak. Türkiye'yi mutlu edecek yasal düzenlemeler TBMM'nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bu konular sonuçlanana kadar TBMM tatile girmeyecek. Başörtüsü düzenlemesi ve fahiş kiralarla ilgili yaptırımlar konusunda da adım atılacak.BaşkanErdoğan bugün 14.00'te TBMM'de yemin edecek. 15.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Beştepe'ye gidecek. Beştepe'de saat 17.00'de tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde devlet başkanlarının da katılacağı yemekli programın ardından, saat 22.00'de yeni kabineyi açıklayacak.: Çankaya Köşkü'ndeki programa, 78 ülkeden üst düzey katılım olacak. 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bulunduğu uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı olma hayaliyle milletvekili seçilemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu töreni izleyici localarından izlemek zorunda kaldı. Erdoğan, Genel Kurul'a girdiğinde Cumhur İttifakı partilerinin milletvekilleri ayakta ve dakikalarca alkışlayarak karşıladı. Ancak Kılıçdaroğlu milli iradeye saygısızlık ederek ayağa kalkıp alkışlamadı. Yeniden Sol Partisi (YSP) ve diğer muhalefet partisi milletvekillerinin de aynı tavrı takındığı görüldü. YSP'liler bir başka saygısızlığı da İstiklal Marşı sırasında yaptı. YSP'lilerin İstiklal Marşı söylenirken eşlik etmediği görüldü.Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli, törenin hemen başında bir konuşma yaptı. Konuşmasına "Egemenliğin yegâne sahibi, aynı zamanda mensubiyetinden iftihar ettiğimiz büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum" diye başlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı Meclis adına kutladı. Bahçeli, şu mesajları verdi:Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım.Bilinmelidir ki, hepimizin ortak paydası Türkiye'dir... Buluşma potamızın da büyük Türkiye idealiyle pekişip genişlemesini hep birlikte sağlamalıyız.Azerbaycan'ın,Ermenistan'ın işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmasının ardından Ankara ile Erivan arasında başlatılan normalleşme sürecinin en somut adımlarından biri bugün atılıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için Ankara'ya gelecek.ANKARA