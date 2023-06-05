CHP’li Özkara’dan CHP’li eski başkan için ‘rüşvet’ iddiası! “Savcıları göreve davet ediyorum”

BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL

"Özkara bu çıkışıyla Arda'nın siyasi rakiplerine gözdağı mı verdi?" diye soran Atmaca: "Yoksa Birilerini konuşurum diye tehdit mi ediyor? Önceki seçim sürecinde Arda'nın genel merkeze yolladığı iddia edilen diğer adaylar hakkındaki mektup misali şimdiki aday adaylarını kötülemeye mi çalışıyor biz bilemeyiz. Görev süresinin 4. Yılında Meclis tutanaklarına giren bu söylem, "bayram değil seyran değil" sözünü hatırlattı. Asıl önemli olan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu bu konuda nasıl bir tavır alacak? Parti disiplini açısından herhangi bir işlem yapacak mı bilmiyoruz. Önceki dönem İl Başkanı Deniz Yücel, örgütlerde yaşanan bu sorunlar ve skandallar noktasında zafiyet göstermiş, yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında insiyatif almamış, adeta kimseyle kötü olmadan vekillik yolunda emin adımlarla ilerlemişti. Halil Arda'nın imza attığı bunca skandala rağmen sadece Levent Çağlarsu'nun geçici ihracıyla sorunu çözmeye çalışmış, ama mızrak çuvala sığmamıştı." Diye konuştu.