CHP’li Özkara’dan CHP’li eski başkan için ‘rüşvet’ iddiası! “Savcıları göreve davet ediyorum”

Özkara'nın tutanaklara geçen rüşvet iddiası ilçe gündemine bomba gibi düştü. Cumhuriyet savcılarını göreve davet eden AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca: "İbrahim Özkara Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın en sadık destekçilerinden biri olup, kendi aile mensuplarını ve yakınlarını İZBB ve diğer CHP'li belediyelerde işe yerleştirdiği biliniyor. İbrahim Özkara bu ifadeleri kullandığına göre, kendisi de CHP'li olarak önceki dönemde yaşananları yakınen takip ettiğini ve ilişki ağını bildiğini düşünüyoruz. Cumhuriyet savcılarını iddiaları araştırması için göreve davet ediyoruz." diye konuştu.
CHP GRUBUNDA SULAR HİÇ DURULMUYOR
2019 yılı Mart Ayı'nda yapılan yerel seçimden bu yana Gaziemir CHP Meclis Grubu'nda suların hiç durulmadığını belirten Atmaca: "Belediye Başkanı Halil Arda, aday adaylığı sürecinde diğer aday adayları hakkında yazdığı iddia edilen mektupla gündeme gelmişti. Seçim sonrasında ilçe kongresinde CHP'li meclis Üyesi Levent Çağlarsu hakkında "benden çiçek ihalesi istedi" demiş, CHP İlçe Başkanı Kasım Özkan hakkında ise yerel basında yer alan açıklamalarında "atık toplama işini eski meclis üyesine vermemi istedi ifadelerini kullanmıştı. En son skandal ifadeler CHP'li IZBB meclis üyesi İbrahim Özkara'ya ait. 2 Mayıs 2023 tarihli Gaziemir Belediye Meclis birleşiminde hatip olarak konuşmasını sürdüren bağımsız meclis üyesi Levent Çağlarsu'nun sözünü kesen Özkara, önceki iki dönem CHP Gaziemir Belediye Başkanlığı yapan Halil İbrahim Şenol hakkında, tutanaklara geçen "Sen Halil İbrahim Şenol zamanındaki rüşvetleri konuş" ifadelerini kullandı.
Özkara, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın en sadık destekçilerinden biri olup, kendi aile mensuplarını ve yakınlarını İZBB ve diğer CHP'li belediyelerde işe yerleştirdiği biliniyor. İbrahim Özkara bu ifadeleri kullandığına göre, kendisi de CHP'li olarak önceki dönemde yaşananları yakınen takip ettiğini ve ilişki ağını bildiğini düşünüyoruz. Yerel seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde, yaşanan skandallar ve soruşturmalarla, Cumhurbaşkanına hakaret sebebiyle aldığı cezadan dolayı Halil Arda'nın adaylığına genel merkez düzeyinde sıcak bakılmadığı, CHP'li muhalif meclis üyeleri içerisinden bir kişinin öne çıktığı gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor" diye konuştu.
BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL
"Özkara bu çıkışıyla Arda'nın siyasi rakiplerine gözdağı mı verdi?" diye soran Atmaca: "Yoksa Birilerini konuşurum diye tehdit mi ediyor? Önceki seçim sürecinde Arda'nın genel merkeze yolladığı iddia edilen diğer adaylar hakkındaki mektup misali şimdiki aday adaylarını kötülemeye mi çalışıyor biz bilemeyiz. Görev süresinin 4. Yılında Meclis tutanaklarına giren bu söylem, "bayram değil seyran değil" sözünü hatırlattı. Asıl önemli olan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu bu konuda nasıl bir tavır alacak? Parti disiplini açısından herhangi bir işlem yapacak mı bilmiyoruz. Önceki dönem İl Başkanı Deniz Yücel, örgütlerde yaşanan bu sorunlar ve skandallar noktasında zafiyet göstermiş, yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında insiyatif almamış, adeta kimseyle kötü olmadan vekillik yolunda emin adımlarla ilerlemişti. Halil Arda'nın imza attığı bunca skandala rağmen sadece Levent Çağlarsu'nun geçici ihracıyla sorunu çözmeye çalışmış, ama mızrak çuvala sığmamıştı." Diye konuştu.
CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Başkan Halil Arda'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milli - manevi değerlerimiz ile asker ve polisimize sosyal medyada yaptığı hakaret içerikli paylaşımları sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Atmaca: "Başkan Arda, yargılama sürecinde, üzerine atılı suçlamaları inkar edip facebook hesabını kapatarak sıyrılmaya çalışsa da, yargılama sonucu 1 yıl 15 gün ceza aldı." Diye konuştu.
CHP İL BAŞKANININ AÇIKLAMALARINI MERAKLA BEKLİYORUZ
Arda'nın belediye çatısı altında görev yapan memurlarla imzaladığı sosyal denge tazminatı sözleşmesini yok sayarak, taahhüt ettiği ödemeleri yapmadığını da hatırlatan Atmaca: "Diğer bir skandal ifade Sarnıç binasından sorumlu Bld Bşk Yrd İzel Zenginobuz Derinsu'dan gelmişti. 2010 yılında üniversite giriş sınavında bir dershanede kendisine 2 adet soru verildiğini ve sınavda bu soruları görünce gözlerinin açıldığını, matematikten bu sayede full çektiğini itiraf etmişti. Bu haksızlık neticesinde binlerce kişinin önüne geçip haklarını çalan Derinsu, bu haksız kazancının ortaya çıkmasına rağmen, istifa etmek yerine görevine devam etti. Ayrıca birçok imar düzenlemesi mecliste tartışmalara sebep olmuş, Halil Arda ve ona yakın meclis üyeleri bu rant koktuğu iddia edilen işleri cansiperane savunarak onaylanması için mücadele etmişti. Bırakın İzmir'i, ülke gündeminde defalarca haber olan Gaziemir Belediyesi, Özellikle onursal koordinatör tiplemesiyle twittterda TT olmayı başardı" diye konuştu. Yaşananlar karşısında CHP İzmir İl Başkanlığı'nın açıklamalarını merakla beklediklerini belirten Atmaca konunun tetkik edilmesi için basın aracılığıyla yetkili savcıları da göreve davet ettiklerini sözlerine ekledi.