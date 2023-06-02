CHP’li Bayır’dan belediye başkanları ve vekillere uyarı: Kaybedilmiş maç, kazanılmış gibi gösterilemez!

CHP 25, 26, 27'nci Dönem İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, internet üzerinden yayın yapan yerel bir siteye seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçim sonrası parti içinde özeleştiri mekanizmasının doğru işlemesi gerektiğini vurgulayan Bayır, partide iki farklı eğilimin öne çıktığını belirterek "Bir başarısızlık gören ve genel başkanın istifa ederek partinin kurultaya gitmesi gerektiği yönünde bir ses var. Diğerleri de 'hayır başarı var' diyen siyasete emek vermemiş, bir yerden gelmiş ve koltuğunu korumuş kişiler... Ben bu iki gruba da girmiyorum. Bizim çıktığımız maç değildi. Bazı arkadaşlar seçim sonucunu 0-0 berabere gibi göstermeye çalışıyor. Ne beraberliği? Kaybettik ve adam 5 yıl daha ülkeyi yönetecek. Siz kaybettiğiniz seçimi kayıp değil gibi lanse ederseniz yeni bir hayal kırıklığını temellerini atarsınız. Sen bir kez daha belediye başkanı olacaksın, milletvekili olacaksın, il başkanı olacaksın diye kaybedilmiş maçı kazanılmış gibi göstermezsin. Arada az fark vardı, kaybetmedik diyemeyiz. Tam tersine ne hata yaptık, diye düşünmeliyiz. Sen aldığın oyu neden artmadığının hesabını soramazsan olmaz. Gerekçeleri ortaya koyup tartışacağız" şeklinde konuştu.

SONUÇLARI HALI ALTINA SÜPÜRELİM DİYE BİR ŞEY YOK, BUNU YAPA YAPA BU HALE GELDİK

İttifak ile kaybolan vekil sayıları hakkında değerlendirme yapan Bayır, "10 ay sonra yerel seçimler var. Bugünkü sonuçları halı altına süpürelim diye bir şey yok. Bunu yapa yapa bu hale geldik. Neden yüzde 25 oyun üstüne çıkmadığımızı sorgulamamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğumuzu asla unutmayacağız. Burası CHP ve burayı kuran kişinin adı Mustafa Kemal Atatürk... Bu çizgiden ne zaman taviz verdiyseniz 2-3 puan fazla almak için toplum sizi aşağıya çeker. 6'lı Masada fedakarlık ettik, insanları listelere koyduk İzmir'den… Biz tek başımıza seçimlere girseydik 14 milletvekili gönderecektik. Bugün baktığımızda 4 vekili başka partiler vermişsin. CHP İzmir'de milletvekili sayısı 5-5… Yarın ayrılacaklar büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.

BENİ YARALAYAN ŞEYLERDEN BİRİ ADIMIN AKP MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN KULLANILMASI

Listede bulunan Yüksel Taşkın ve Hacer Foggo üzerinden partilerine yoğun eleştiriler yapıldığını kaydeden Bayır, bazı AK Partili isimlerin kendi adını kullanarak "partiden Atatürkçüler tasfiye ediliyor" sözlerinin söylendiğini de hatırlattı. Bayır açıklamasında "Bireysel isimlere getirmek istemiyorum ancak saha da çok karşılaştık. Kendisi de bunu ifade etti. Ancak rakip partiler bunu kullandı. Rakip partiler bizi bile kullandı. Atatürkçüler tasfiye ediliyor partiden diye. Bunu AKP milletvekilleri söyledi. Beni yaralayan üzen şeylerden biri budur. Benim adımı malzeme olarak AKP milletvekilleri kullandı. Bizim küsmüşlüğümüz, kızgınlığımız yok" değerlendirmesini yaptı.

KONTENJANDAN LİSTEYE GİRENLERİ BÜYÜK İHTİMALLE TÖRENLERDE FALAN ANCA GÖRÜRÜZ

Yeni dönemde milletvekili olacak isimleri önerilerini sıralayan CHP'li Bayır, "Görev alacak arkadaşlar İzmir'i unutmasınlar. Çünkü çok az İzmir'de oturan arkadaş var. Kontenjandan konanları büyük ihtimalle törenlerde falan anca görürüz. İnşallah beni yanıltırlar. Onlara tavsiyem tabandan kopmasınlar. Bir sonrası milletvekili seçimi yukarıdan yazılmayacak. Örgütün sesini dinleyecekler. Onlara tavsiyem birinin önünde boyun eğmek yerine tabana gelmeleri ve onları dinlemeleri" ifadelerini kullandı.