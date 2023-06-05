CHP Gaziemir'de rüşvet depremi! "Derhal partiden ihraç edilmeli"

Gaziemir Belediyesinde memur olarak görev yaparken CHP'den 2011'de miletvekili, 2014'te de belediye başkan aday adayı olan daha sonra 2019 yerel seçimlerinde Halil Arda'nın belediye başkanı olması ile birlikte kendisine mobbing uygulandığı gerekçesi ile belediyedeki görevinden istifa edip memuriyetten ayrılan Cengiz Kuçhan, CHP'li Meclis üyesi İbrahim Özkara'ya eski başkan Şenol'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Kuçhan, Halil İbrahim Şenol'u rüşvet almakla suçlayan CHP'li Özkara'nın derhal partiden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Yaşananları 'akıl tutulması' olarak nitelendiren Kuçhan, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "Böyle bir şey olmamıştır dedim, meclis tutanaklarına baktım. Hakikaten söylemiş, akıl tutulması. Derhal partiden ihracı gerekir. Halil İbrahim Şenol bu şehre 10 yıl boyunca hizmet etmiştir. Yeri, yurdu, durumu bellidir. Öncelikle Halil Arda'nın partili belediye başkanı olarak halef selef oldukları Halil İbrahim Şenol'a yapılan bu hain sözler ile ilgili il, ilçe başkanlarına şikayet etmesi ve bu kişinin derhal partiden uzaklaşması gerekir. Sen kimsin bu kente hizmet etmiş dürüst bir belediye başkanına rüşvetçi olarak lanse ediyorsun. Haddini bil. Ayıptır, günahtır. Derhal ilçe başkanı ve il başkanı bu adamı partiden atmalı" İfadelerine yer verdi.