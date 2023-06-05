İçişleri depremzedeleri sokağa atan 3 idareciyi açığa aldı

İçişleri Bakanlığı, 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra Tekirdağ'da otellerde konaklayan depremzedeleri sokağa atmaya çalışan CHP'li Tekirdağ Belediyesi'yle olan incelemesinde önemli bir gelişme yaşandı. 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından,15 Mayıs tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal'ın imzasını taşıyan bir yazıyla, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ mahallesindeki otellerde barınan 130 depremzede için 13 Ağustos tarihine kadar sözleşme bulunmasına rağmen 4 gün içinde tahliye kararı içeren yazılar otel camlarına asılmış, Tekirdağ Büyükşehir'e görevliler bizzat giderek depremzedelerden kaldıkları otelleri tahliye etmelerini istemişlerdi.