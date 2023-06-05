Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
Giriş Tarihi: 5.6.2023 22:00 Son Güncelleme: 5.6.2023 22:11

Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi.

Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'i Genelkurmay Başkanı olarak atadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nce yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." Denildi.

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Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
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